Tutto in una notte. Il Milan chiude la domenica della 37esima giornata di Serie A ospitando il Cagliari, in un match che può regalargli la qualificazione alla prossima Champions League. Ai ragazzi di Pioli basteranno tre punti per chiudere i discorsi e tornare nell'Europa che conta dopo sette anni, un passo necessario per fare il salto di qualità. I rossoblù, 36 punti, arrivano al Meazza con l'obiettivo di fare punti salvezza. Sarà una sfida speciale per Donnarumma, che raggiungerà quota 250 con la maglia del Milan. Il suo futuro passa da stanotte.



Milan-Cagliari ore 20.45

tv: Sky Sport 201, 202, 251



Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessie, Saelemaekers, Diaz, Calhanoglu; Rebic.



Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Godin, Lykogiannis; Nandez, Deiola, Marin; Nainggolan; Joao Pedro, Pavoletti.