Per la prima volta il presidente del club granata,ha aperto all'addio del difensore brasiliano nelle prossima sessione invernale di calciomercato, con tanti club italiani, Inter, Lazio e soprattuttointeressatissimi ad investire su di lui. Proprio con i rossoneri ilpotrebbe sfruttare una serie di intrecci che potrebbero agevolare l'affare.mercato del dg dei rossoneriche ora, insieme alla proprietà, sta valutando se, su un usato sicuro per i prossimi 6 mesi,del Lille rimane un profilo gradito, ma costoso. Più accessibile per prezzo e conoscenza del nostro campionato, è invece proprioGli scenari sono cambiati, quindi eè pronto ad accelerare nelle trattative col Torino sfruttando un asse di mercato consolidatosi nelle ultime stagioni con gli affarie ultimo ma non ultimo Tommaso. Il Torino è soddisfattissmo del prestito del centrocampista italiano e vorrebbe iniziare a pensare ad un riscatto del suo cartellinoperché per il 3-4-2-1 di Juric potrebbe essere perfetto ancheI rossoneri non vorrebbero ad oggi perdere il controllo su Pobega e il laterale ex-Atalanta, seppur a soli 6 mesi di distanza dalla scadenza, potrebber rappresentare una carta da giocarsi in sede di trattativa.@TramacEma