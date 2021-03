Degli infortunati di casa Milan, quello che starà ai box più tempo è Davide Calabria. Subito prima della sosta, il terzino rossonero si è sottoposto a intervento chirurgico in seguito alla lesione del menisco mediale del ginocchio destro. Come sottolinea oggi il Corriere dello Sport, ci vorranno “ancora tre settimane per rivedere Calabria in campo”. Tornerà dunque nella seconda metà di aprile: Genoa il 18 o Sassuolo il 21, poi c’è la Lazio il 26.