Il terzino rossonero Davide Calabria ha risposto alle domande dei tifosi sul profilo Instagram del Milan: "Sto bene, per fortuna nessuno della mia famiglia ha contratto il coronavirus. Non è un periodo facile, siamo obbligati a rispettare la quarantena, ho amici che hanno perso i loro cari: è il minimo sforzo che dobbiamo fare tutti e poi ne usciremo, spero il prima possibile".



MOMENTO PIU' BELLO IN ROSSONERO - "Il primo gol in Serie A, all'Olimpico, è stata una rete bellissima con cucchiaio ad Alisson. E' stato un momento di grande gioia".



ESORDIO DA TITOLARE - "Nel 2015/16 con Mihajlovic. Venivo da una gara da subentrato con il Palermo, la settimana il mister mi mise titolare contro l'Udinese a Udine: ero molto emozionato e agitato, avevo solo 18 anni, ma anche molto concentrato e voglioso di fare. Fecero due gol, ma vincemmo 3-2".



DOVE MIGLIORARE - "Penso di essere ancora giovane ma di avere grande esperienza, ma quest'anno non è stato positivo per me, non sono soddisfatto di quello che ho fatto fino adesso. Credo di dover trovare continuità e stabilità, quest'anno non è stato così".