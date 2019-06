Un altro incontro, l’ennesimo degli ultimi giorni, per trovare la quadra sul rinnovo di Davide Calabria. L’agente del terzino, Alessandro Lucci, anche oggi si è recato a Casa Milan per incontrare la dirigenza rossonera e discutere del rinnovo del classe 1996, già imbastito quanto il responsabile dell'area tecnica era Leonardo.







Secondo quanto appreso da calciomercato.com, le parti hanno ormai trovato l’intesa totale sul nuovo contratto di Calabria: la scadenza passerà dal 2022 al 2024, con aumento dell’ingaggio in seguito alle prestazioni dell’ultima stagione in rossonero. Il Milan - in particolare Paolo Maldini - è un grande estimatore del terzino, che ha concluso ai box la stagione a causa della frattura del perone. Il Milan è pronto a blindare Calabria con un nuovo contratto, l’intesa è totale.