Con un post su Instagram, Davide, ha decretato chiusa la sua stagione calcistica 2021/2022. Il prossimo capitano delosserverà ora un periodo di vacanza prima di tornare ad allenarsi a Milanello fra circa 3 settimane: “Si conclude qui una stagione intensa, sudata e ricca d’emozioni. Coronata dalla vittoria del nostro 19° scudetto. Godiamoci un po’ di vacanze per ripartire al meglio il prossimo anno, sia in rossonero che in azzurro”.