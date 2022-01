Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo instagram,ha confermato di essere lui uno dei calciatori positivi al Covid-19 del, sottolineando di essere in isolamento, ma di stare bene. "È da un po’ che non scrivo e come sapete purtroppo sono risultato positivo al Covid. Sono in isolamento, ma sto bene. Mi manca tutto questo, non vedo l’ora di tornare in campo a lottare insieme a voi. Ci vediamo presto".