Davide Calabria, capitano del Milan, ha parlato a Sky dopo la vittoria contro la Fiorentina.



CAMARDA - "Gli ho detto un po' di cose, ha talento ma sono tanti ragazzi ad averlo. Deve godersela ma deve lavorare più degli altri per farcela. Ha la testa sulle spalle e faremo il possibile per accompagnarlo nella crescita".



VINCERE - "La prestazione passava in secondo piano, adesso contava il risultato. Le prestazioni in passato ci sono state ma non abbiamo chiuso la partita, stasera abbiamo sofferto ma giusto così. La vittoria aiuta a star bene. In questo periodo non ci siamo abbattuti ma dovevamo rimboccarci le maniche".