Il capitano del Milan Davide Calabria ha parlato a Sky dopo la vittoria sul Psg:



"Era quello che cercavamo, quello che ci si dice dopo prestazioni non eccezionali non è buttato al vento. Quale miglior partita di questa per dimostrare a noi stessi e a tutti di che pasta siamo fatti? Ci siamo detti che non dovevamo farci abbattere da ciò che abbiamo attorno, fare qualcosa in più per uscirne insieme. Mbappé? Nel secondo tempo me lo sono perso 5 secondi e pensavo fosse fuorigioco, è andata bene. Gli devi stare addosso con concentrazione e serve un grande lavoro di squadra, cosa che i miei compagni hanno portato a termine con grande costanza".