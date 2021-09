Davide Calabria si è preso il Milan di cui è diventato il capitano (quando Romagnoli non gioca dal 1’) dopo l’addio di Gianluigi Donnarumma. Prestazioni sempre di un certo livello che gli sono valsi la convocazione in Nazionale. E ieri, contro la Lituania, il canterano rossonero ha convinto anche giocando a sinistra. La sensazione è che entrerà a far parte in pianta stabile nel gruppo de c.t Roberto Mancini.