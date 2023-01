"Noi marchiamo sempre allo stesso modo. La prima linea a zona e poi alcuni giocatori li marchiamo a uomo. E' una zona che va a cercare l'uomo. L'avevamo preparata bene la partita, anche le palle inattive, pareggiare una partita così per due calci piazzati fa incazzare. Ci deve servire da lezione. Dobbiamo migliorare, magari non arrivando a concedere certi calci piazzati". Davide Calabria non usa giri di parole a DAZN.