Il Milan e il rendimento dei suoi terzini, una situazione annosa che il mercato di gennaio potrebbe parzialmente risolvere tra movimenti in entrata e in uscita. Nelle ultime settimane, Stefano Pioli ha puntato sulla coppia Theo Hernandez-Conti, con Ricardo Rodriguez e Calabria che sono finiti nelle retrovie e che già alla riapertura del mercato possono trovare una nuova sistemazione.



Il laterale italiano piace in Spagna, soprattutto al Siviglia, e la sua partenza garantirebbe una plusvalenza secca, mentre lo svizzero è nel mirino di Everton, Schalke 04 e Borussia Dortmund. In entrata, gli occhi sono principalmente rivolti a Celik del Lille e all'ex Monaco Sidibé, attualmente in prestito all'Everton.