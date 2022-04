A due giorni dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia la difesa del Milan è in alto mare. Pioli a oggi ha gli uomini contati e in vista dell'Inter sembra avere pochi dubbi su chi schierare davanti a Maignan. Colpa del infortuni, che obbligano chi è a disposizione a fare gli straordinari. Senza Kjaer e Florenzi, al momento è Matteo Gabbia ad avere grandi chance di trovare la maglia da titolare, per la settima volta in stagione. Tutto dipenderà dalla giornata di domani: nella seduta odierna Davide Calabria e Alessio Romagnoli hanno lavorato ancora a parte e rischiano un nuovo forfait.



OPZIONI - Il centrale ex Roma non ha ancora superato l'infiammazione alla regione adduttoria sinistra, che gli ha fatto saltare le sfide contro Bologna e Genoa, il terzino e capitano del Milan non si è messo alle spalle il problema intestinale e la febbre che l'hanno fermato nel riscaldamento del match di venerdì sera. Con Gabbia in campo accanto a Tomori, Kalulu è destinato alla fascia destra. Il francese scuola Lione è in netto vantaggio su Krunic, che ha giocato in quel ruolo nel finale contro il Genoa.