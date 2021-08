Il difensore del Milan Davide Calabria ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria in amichevole contro il Panathinaikos: "Sono contento della prestazione mia e della squadra, speriamo sia un buon punto di partenza per il campionato. Giroud ha vinto tantissimo nella sua carriera, dobbiamo trovare solo il ritmo giusto con lui. E' un giocatore affermato, era importante trovare il gol e aspettiamo anche Ibra: avere una coppia così di attaccanti può esser utile per noi".



Sulle ambizioni rossonere: "Non aver cambiato allenatore è un fatto positivo e possiamo portare avanti il lavoro fatto negli ultimi mesi. La società si è mossa bene, manca ancora qualcuno. E' stato un mercato lento, ma gli ultimi mesi non hanno fatto bene alle società. L'obiettivo del Milan è far meglio dell'anno scorso: abbiamo uovi giocatori con tanta voglia di fare e quelli vecchi vogliono migliorarsi".