Il difensore del Milan Davide Calabria ha parlato al canale tematico rossonero del momento attraversato dalla squadra di Stefano Pioli: "Non è solo da questa stagione che abbiamo continuità di risultati, ci stiamo lavorando tanto e da molto tempo. Ci conosciamo sempre di più, abbiamo tante possibilità diverse sul campo e i risultati stanno arrivando. Crediamo di poter arrivare fino alla fine lì sopra; ci sono squadre magari anche più preparate di noi ad un campionato così lungo, ma ci crediamo. Perché non dovremmo crederci?!”.



Sulla crisi del gol: "Bisogna tirare di più. Ci sta mancando un po' questo nelle ultime partite. Dovremmo cercare molto di più il tiro perché abbiamo dei tiratori, senza per forza limitarci al giro palla e magari a far svanire l'azione".



Sulla prossima sfida col Genoa: "Siamo fiduciosi. Stiamo lavorando tanto per arrivare nel migliore dei modi a venerdì. Ovvio che ci siano alti e bassi in un campionato così lungo, ma bisogna aver fiducia".