Il capitano delha parlato in un'intervista a Sport Mediaset, dicendo la sua in vista del derby di sabato sera."Sarà una grande sfida, una partita che si prepara da sola.sono fiducioso perché la squadra è vogliosa".Rafa lo vedo maturo, molto più attento in ogni situazione di gioco. Deve ancora migliorare, perché. È un ragazzo d'oro e sta facendo tutto quello che può per dare una mano alla squadra e sono sicuro che continuerà così. Ovvio che ci sono alti e bassi,. La sua forza però è un punto a favore"."Cosa cambia?Ma sarà una grande sfida che entrambe dobbiamo preparare in poco tempo, non è una novità nel calcio moderno. Però questa partita si prepara da sola. Penso che sia cambiato tanto nella squadra, sono positivo perché non devo pensare ad altro che giocare. Non mi piace parlare presto, penso sia giusto arrivare tranquillo al derby perché è una partita così e appena ci sei dentro senti l'emozione"."I, l'hanno capito anche dalle partite già fatte con i tifosi in casa e in trasferta. Rispetto a tante altre squadre nel mondo siamo davvero seguiti da tantissimi e supportati allo stadio in maniera impeccabile. Una cornice come il derby è importante, se la godranno dal primo all'ultimo minuto""Gran giocatore,. Sta facendo alla grande, ci ha messo in difficoltà e stiamo provando in campo ciò che può limitarlo. Qualcosa sarà concessa, ma siamo pronti per affrontarlo"