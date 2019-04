È arrivato nel momento peggiore. Un ko che fa male, ancor più nella testa che alla gamba. Rendersi conto che in un... Pubblicato da Davide Calabria su Venerdì 26 aprile 2019

Il terzino delDavideha postato su Facebook per commentare l'infortunio patito l'altra sera in Coppa Italia contro la Lazio, che gli è costato la frattura del perone: "È arrivato nel momento peggiore. Un ko che fa male, ancor più nella testa che alla gamba. Rendersi conto che in un attimo può succedere tutto questo... È difficile da accettare. Fa male perché non potrò stare al fianco dei miei compagni. Fa male perché è arrivato in una notte nella quale tutto è andato storto. Grazie dei tanti messaggi e del supporto, ad amici, famiglia, squadra e tifosi che mi sono vicino.Il dolore l’ho già trasformato in reazione. Adesso ho solo un sogno, anzi due... Che i miei compagni conquistino un posto in Champions... E che, in una improbabile e disperata corsa contro il tempo, possa ancora tenermi aperta una porta per l’Europeo Under21 che preparavo da anni. Adesso testa bassa e pedalare. Ho voglia di tornare a sorridere, di tornare in campo. #DC2"