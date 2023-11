Il capitano del Milan Davide Calabria ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund:



"Giocare contro grandi giocatori ti dà grosse difficoltà, ma sicuramente migliori ed è quello che vogliamo noi. Mi aspetto una partita a tutto campo, viso a viso, con una squadra che attacca molto, grandi ripartenze".



GOL DA PALLA INATTIVA - "Si lo abbiamo affrontato in questi giorni cercando di sistemare delle situazioni che potevamo fare meglio. Dobbiamo migliorare analizzando i video: io stesso ho sbagliato un passaggio. Siamo giocatori di alto livello, dobbiamo capire gli errori e fare meglio sul campo"



WEEKEND CON CAMARDA E SINNER - "Passiamo per supereroi, ma siamo ragazzi di 15, 18, 25 anni. Noi ci godiamo la gioia di giocare a calcio. È un lavoro, ci mettiamo grinta, intensità e voglia. E lo facciamo per far felici i nostri genitori e per dare soddisfazione ai tifosi".