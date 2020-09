Intervenuto ai microfoni di Dazn,, terzino del Milan, ha dichiarato: ​"Siamo sicuri di essere una grande squadra, lo stiamo dimostrando. Diamo il 100% senza porci limiti, stiamo bene fisicamente e mentalmente. Questo ci aiuta a migliorarci"."Negli ultimi anni non c'è mai stato un progetto vincente. Siamo contenti di non aver ricominciato da campo un'ennesima volta"."Io senatore? Siamo molto giovani, io e Gigio siamo qui da molti anni. I giovani in squadra danno energia, ci hanno dato una mano anche i senatori arrivati a gennaio, il giusto mix fa bene"."Sono alla base di uno spogliatoio, dal rispetto reciproco al lavoro quotidiano. E' lo stile Milan"."Anche io, come Tonali, ho una letterina a Santa Lucia, in cui chiedevo di guidare una determinata macchina e giocare la finale di Champions con il Milan contro il Chelsea"."Il passato è passato, non mi interessa ciò che succederà. Penso al presente, l'extra-campo non deve influire sulle prestazioni di nessuno"."All'inizio ero un po' più bloccato, più difensore centrale che terzino. Ora sono più libero di avanzare, sono più libero di testa e motivato"."Pensando alla giovane età, forse l'assenza del pubblico ci ha dato una mano, riusciamo a parlarci in campo, comunichiamo meglio. C'è più ordine in campo, anche se 80.000 persone sono un punto a favore. Pressione? Indossando questa maglia sei abituato"."Sottovalutare l'Europa League è un errore italiano a livello di mentalità. Dà l'accesso matematico alla Champions, abitua a giocare ogni 3 giorni, per il Milan dev'essere l'abitudine".