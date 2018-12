All'immediata vigilia del match tra Milan e Spal, il difensore rossonero Davide Calabria ha parlato a Dazn: "Siamo i primi a dare sempre il 100% anche perché siamo i primi a rimetterci, non lo facciamo apposta. È un fattore mentale, in questo periodo certe situazioni ci mettono in difficoltà più del previsto. Non dobbiamo farci demoralizzare, dobbiamo portare a casa la partita stasera. Giocheremo anche per Gattuso".