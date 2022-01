Il difensore del Milan Davide Calabria ha parlato al canale tematico rossonero il giorno dopo la rocambolesca sconfitta contro lo Spezia: "Una partita che dovevamo chiudere molto prima e che avevamo vinto, detto sinceramente, c’è stato un episodio difficile da commentare: si è accorto subito dell’errore, probabilmente è il più dispiaciuto, non se lo aspettava nemmeno lui. Poi siamo stati abbastanza stupidi a prendere il secondo gol che dovevamo assolutamente evitare, ci potrà essere d’insegnamento quello di chiudere prima le partite perché abbiamo avuto tante occasioni, adesso abbiamo due big match che affronteremo e prepareremo al meglio".



Sulla svista dell'arbitro Serra: "È umano sbagliare, non mi va di crocifiggere nessuno. Sbagliamo noi come sbaglia anche l’arbitro, ha capito della "cagata", purtroppo è successo. Dispiace perché era verso la fine, dispiace perché avevamo fatto gol, dispiace perché avevamo vinto, era finita, meritavamo la vittoria, chiudiamo qui questo capitolo e ripartiamo".