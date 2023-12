Davide Calabria ha un contratto con il Milan fino al 30 giugno 2025, ma in via Aldo Rossi sono già iniziati i lavori per il suo rinnovo. I dirigenti rossoneri e gli agenti del terzino hanno già avuto i primi contatti e presto ci saranno altri appuntamenti. La volontà delle parti è la stessa: prolungare senza arrivare troppo vicini alla scadenza. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.