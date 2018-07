"E' stata una bella giornata oggi. Ci son stati tanti tifosi, ci siamo fermati prima e dopo l'allenamento insieme a loro. E' stato veramente bello, come primo giorno siamo contenti. Emozione nel presentare la seconda maglia? E' emozionante, è una nuova maglia del Milan ed è una cosa inedita. E' stata una bella serata, siamo contenti e speriamo quest'anno di ripagare la tanta gente che ci segue sempre. L'importante è lavorare per noi stessi e per i tifosi. Quello che non cambierà sicuramente mai è l'amore per questa maglia. Puntiamo a lavorare insieme per raggiungere l'obiettivo di quest'anno". Queste le dichiarazioni, dense di amore per la maglia, rilasciate ieri da Davide Calabria a Milantv.