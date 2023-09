Derby in arrivo per Davide Calabria, capitano del Milan premiato questa sera dal Gentleman Fair Play. Che derby vivrà il laterale rossonero? “Un’emozione forte, una partita sentitissima. Mi aspetto una grande partita, daremo tutto in campo, entrambe le squadre con grande rispetto”.



Quanto è grande la voglia del Milan di raggiungere la seconda stella e la voglia tua di raggiungere la Nazionale?

“La seconda stella sarebbe un sogno, è un obiettivo sicuramente. Rimarrà negli annali. La nazionale poi sarebbe una conseguenza del campo”.