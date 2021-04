Davide Calabria, terzino del Milan, ha rilasciato una intervista ai microfoni di Sky. "Dobbiamo essere più concreti sottoporta, negli ultimi metri. Abbiamo fatto anche una buona partita, forse nel finale ci siamo anche un po' allungati ma ci sta, dovevamo chiuderla prima. Sarebbe da stupidi essere arrivati fino a questo punto, avendo giocato così tante partite bene, e buttare via tutto. Siamo praticamente arrivati al traguardo e ora dobbiamo spingere ancora di più, non avere il braccino. Dobbiamo essere ancora più attenti ai particolari per raggiungere i nostri obiettivi. Il Milan è una squadra riconosciuta da tutti. Sono belle le parole di Ibra ma anche normali, credo qualsiasi giocatore voglia concludere la carriera in una grande squadra come il Milan".