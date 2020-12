Davide Calabria, terzino del Milan, in gol oggi contro il Genoa, parla a Dazn dopo il pari col Grifone: "E' stata una partita complicata, il campo era pesante ed avevamo anche tante assenze. Dobbiamo sfruttare di più le occasioni, siamo stati bravi a recuperarla di nuovo. Sto bene mentalmente e fisicamente, sto provando a ripagare in campo la fiducia del mister. Sto sfruttando la continuità e la voglia di rivalsa, più fai bene e più ti carichi per continuare su questa squadra. Per il mister la cosa fondamentale è non mollare soprattutto in questo momento con tante partite ravvicinate e con tante assenze, dobbiamo continuare questa striscia positiva".