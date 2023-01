Davide Calabria, capitano del Milan, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro la Roma:



"Non penso che la credessimo già vinta, abbiamo fatto una buona partita e buttarla via all'ultimo è qualcosa che non si fa. Non è un caso, sapevamo che loro sono la squadra più forte della Serie A sulle palle inattive, è da stupidi buttare via punti perché poi abbiamo fatto molto meglio di loro".



MARCATURA - "Noi marchiamo sempre a zona con due o tre giocatori, me compreso, che vanno a cercare l'uomo. Sapevamo di non dover lasciare mezzo centimetro, fa abbastanza incazzare. Dobbiamo cercare di limitare i nostri errori".