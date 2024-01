Milan, Calabria: 'Stiamo facendo bene ma qualcuno ancora meglio. Leao campione, il gol arriverà'

Il capitano del Milan Davide Calabria ha parlato a Sky, Dazn e ai canali ufficiali rossoneri prima della gara contro il Bologna:



"Sicuramente c’è più serenità. Noi abbiamo sempre lavorato nella maniera giusta e dobbiamo continuare così. Vogliamo continuare la striscia positiva”



CLASSIFICA - "Guardiamo avanti. C’è qualcuno che sta facendo un super campionato ma conosciamo le nostre potenzialità”



LEAO - “Rafa deve continuare a lavorare come sta facendo, si sta impegnando al massimo e sta aiutando la squadra. Poi il gol arriverà, ne sono sicuro: è un grande giocatore”.



CRITICHE ESAGERATE - “Sì, penso di sì. Sappiamo che il mondo del calcio è un po’ così, è fatto di tanti alti e bassi e si trascina con sé i momenti. Noi stiamo facendo un gran campionato e dobbiamo continuare così. Qualcuno sta facendo ancora meglio, complimenti a loro ma noi vogliamo continuare sulla nostra strada”.



DOPO UDINE - "E' vero, è stata scritta una brutta pagina di sport e spero venga cancellata per sempre, non vogliamo più il razzismo in questo mondo, anche nello sport".