Davide Calabria, terzino del Milan, parla a Sky Sport dopo il ko contro il Napoli: "Stavamo gestendo bene la partita, siamo riusciti a partire subito forte, è stato da stupidi prendere quel gol evitabile. Stavamo tenendo bene il campo, abbiamo messo in crisi il Napoli. Se li fai uscire prendono fiducia, hanno grande talento. Con maggiore attenzione questa partita sul 2-0 la portiamo a casa sempre. Abbiamo buttato via tre punti. Siamo ancora inesperti e su queste cose si è visto subito, una squadra esperta dopo il 2-0 non va a prendere tre gol, anche lo stadio non era più in gara. Prendere gol subito il 2-0 nostro li ha rianimati tutti e la qualità del Napoli è uscita tutta. Noi ci siamo lasciati affossare fisicamente, è un aspetto mentale e di esperienza. Dispiace perché volevamo partire subito nel modo migliore".