Si ferma Davide Calabria. Il terzino del Milan, entrato in campo nella semifinale di Nations League persa dall'Italia contro la Spagna, lascia il ritiro della Nazionale. Il numero 2 rossonero, infatti, ha accusato un risentimento muscolare all'adduttore destro e non sarà a disposizione della sfida per il terzo/quarto posto contro il Belgio. In mattinata farà ritorno al club di appartenenza.



Convocato da Mancini per sopperire all'assenza di Toloi, schierato da centrocampista, nella ripresa, contro la Roja, ora è costretto a tornare a casa, col Milan che valuterà l'entità dell'infortunio e stabilire l'eventuale programma per recuperare il proprio numero 2.