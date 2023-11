Davide Calabria, capitano del Milan, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida con il Borussia Dortmund in Champions League: "Dobbiamo dare tutto quello che abbiamo. Non vediamo l’ora di scendere in campo: l’abbiamo preparata nel migliore dei modi".



I RECUPERI DI LOFTUS-CHEEK E GIROUD - "Sono tutti e due giocatori che ci hanno dato una grandissima mano. Olivier fa sempre gol nonostante l’età ci dà una mano in campo e fuori. Ruben fa la differenza come si è visto con il PSG".



ENTUSIASMO RITROVATO DOPO LA VITTORIA CON LA FIORENTINA - "Non dobbiamo troppo guardare gli altri. Dobbiamo fare quello che serve a noi. Ci è mancato qualcosina nelle ultime partite, sennò dobbiamo mantenere la continuità".



SINNER A SAN SIRO - "Sicuramente sarà felice e speriamo di renderlo ancora più felice".