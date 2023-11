COME FUNZIONA IL DECRETO CRESCITA

Umberto, presidente dell'ha parlato dele della possibilità di abrogarlo. Le sue parole a margine della conferenza stampa per il"Io credo che sarebbe, oltre che, anche difficile da giustificare, quando oggi sappiamo bene che verrà eliminato negli altri settori. È un provvedimento, sia per i nostri giovani che per chi gioca già ad alto livello. Poter beneficiare di una detassazione del 50 per cento crea unache ha acuito ancora di più la percentuale di stranieri in Serie A. È una richiesta che facciamo al ministro Abodi:. Non è una battaglia allo straniero, non ci appartiene: vogliamo fare tornare gli italiani allo stesso livello degli stranieri"."Pertoglierlo significa la distruzione del calcio italiano? È proprio il contrario.: il nostro calcio si deve basare su un risparmio fiscale sugli stranieri per non andare alla distruzione? Spero sia stata una: capisco che sia un risparmio per le società, ma non può essere a danno della Nazionale e di tutto il movimento. Guardiamo al minutaggio: Lippi nel 2006 contava sul 70 per cento di italiani e 30 per cento di stranieri; Mancini prima e Spalletti poi fanno i conti con percentuali invertiti. E questo vale ancora di più per i club più importanti:. Io spero che il ministro Abodi capisca questa istanza, del resto non si capisce perché, se in tutte le altre categorie, debba rimanere nel calcio, dove teoricamente si dovrebbe partire alla pari".