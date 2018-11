Questa sera il difensore del Milan Mattia Caldara ha preso parte alla Festa dello Sport organizzata dall’Universita’ Luiss di Roma. Davanti ad una platea di centinaia di studenti e sportivi Mattia ha spiegato cosa vuole dire affiancare alla vita da atleta quella da studente universitario frequentando, (da settembre 2018), il corso di Laurea Triennale in Economia e Management attraverso il LUISS Sport Academy, il programma ideato per i grandi atleti che decidono di investire sul proprio futuro, fuori dai campi di gioco, e che consente di associare un'attività formativa universitaria di alto livello alla pratica sportiva agonistica.

Grazie all'assegnazione di borse di studio per merito sportivo, la LUISS introduce per la prima volta in Italia il modello della Dual Career, già radicato nei college anglosassoni, per aiutare le giovani promesse dello sport a non mettere da parte lo studio, ma di inseguire insieme al sogno della medaglia anche quello dell'alloro.