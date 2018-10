Ancora una volta, fuori dai convocati. Mattia Caldara non riesce a trovare pace nella sua esperienza al Milan: arrivato in estate in uno scambio con Bonucci, il centrale ex Atalanta ha raccolto una sola presenza, in Europa League. Zero quelle in campionato, e non c sarà spazio neanche contro la Sampdoria: il classe '93 è ancora out dalla lista dei convocati.



CONDIZIONI - Come raccolto da calciomercato.com, Caldara ha riportato un problema al polpaccio destro che verrà valutato nelle prossime 48 ore.