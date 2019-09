Mattia Caldara, difensore del Milan, ora ai box per infortunio, parla a margine dell'evento Fondazione Milan in the Community: "Fin dai primi anni della mia carriera i miei allenatori mi hanno sempre insegnato che il "NOI" viene prima dell'"IO". Bisogna sempre pensare e ragionare da squadra, il gruppo viene prima di tutto perché solo così arrivano le vittorie e di conseguenza anche le soddisfazioni personali. Per raggiungere gli obiettivi sono necessari tanto allenamento e tanti sacrifici per essere pronti la domenica o per uscire da un momento di difficoltà come può essere un infortunio" le sue parole riportate da acmilan.com.