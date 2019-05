Piove sul bagnato in casa Milan: dopo i risultati negativi e il ritiro provocato dal comportamento non impeccabile di alcuni calciatori rossoneri, arriva da Milanello la notizia di un altro infortunio per il difensore centrale Mattia Caldara, l'ennesimo. Il classe '94, che domenica compirà 25 anni, arrivato dalla Juventus nella scorsa estate, ha lasciato il centro di allenamento in stampelle dopo un infortunio patito in giornata.



VIA IN STAMPELLE, RISCHIO STAGIONE FINITA - Come riporta Sky, il problema è al ginocchio sinistro: Caldara se n'è andato accompagnato dal medico Brozzi per svolgere esami strumentali, dopo una stagione già tribolata a causa di numerosi infortuni e il ritorno alla titolarità nel match contro la Lazio in Coppa Italia. Al momento Caldara ha lasciato il ritiro, si attendono informazioni più precise in merito alle sue condizioni: le visite specialistiche daranno l'esito. Un movimento innaturale durante l'allenamento è costato caro: il difensore ha accusato un immediato dolore al ginocchio, gli esami serviranno ad accertare meglio le condizioni dell'articolazione ma la stagione per l'ex Atalanta dovrebbe essere già finita.​