Il difensore Mattia Caldara ha concesso una lunga intervista a Milan TV.



CONDIZIONI FISICHE - "Sta andando tutto bene, nell'ultimo mese ho fatto una mini preparazione con lavori fisici molto intensi.: il mio corpo sta rispondendo bene e sono contento di questo. Ormai ci siamo, manca poco: resta solo da ritrovare il feeling con la palla".



PERDIODO DA INFORTUNATO - "E' stato molto difficile, forse il più difficile della mia carriera. Non sono mai stato così lontano dai campi per tanto tempo. Mi manca, soprattutto, stare in ritiro con i miei compagni, perchè si crea un bell'armonia. Finalmente questo periodo sta per finire. Non vedo l'ora di essere d'aiuto per la squadra e di condividere tante gioie in campo con i miei compagni".



'QUANDO TORNI?' - "I compagni? Mi chiedono sempre quando mi alleno con loro, non vedo l'ora di farlo e adesso ci siamo".



VITTORIA A BERGAMO - "Mentalmente dà una grande spinta: l'Atalanta non perdeva da due mesi e ha battuto la Juve 3-0. Andare a vincere 3-1 con una prova di maturità simile è una prova di forza e la dimostrazione che siamo un gruppo unito con una propria identità".



GRUPPO - "Siamo tanti ragazzi che condividiamo molto tempo insieme anche fuori dal campo".



GATTUSO - "Il mister ogni giorno in allenamento ci coinvolge e scherza con noi. E' molto umano, riesce a coinvolgere tutti i componenti del gruppo. E' questa la sua grande forza e ci sta dando una grande mano. Il rapporto con lui? Mi son già preso qualche scappellotto anche io, piano piano sto arrivando in gruppo (ride, ndr). Mi chiede sempre come sto, è molto presente". APPRENDIMENTO TEORICO - "Anche da fuori, vedere tutte le partite serve per capire quando attaccare la palla e quando scappare: mi è servito molto a livello teorico".



FEELING DELLA FASE DIFENSIVA - "Ad inizio campionato prendevamo dei gol per sfortuna, anche. Abbiamo sempre lavorato molto sulla fase difensiva. Sapevo che avrebbero pagato prima o poi e sono contento che ultimamente stiamo dimostrando di essere compatti. Non è solo la difesa, anche i centrocampisti e gli attaccanti ci stanno dando una grande mano".



COMPETIZIONE - "Menomale, significa che stiamo andando bene. E' stimolante avere dei compagni che ti portano a dare il meglio di te".



PIATEK - "Mi ha dato subito l'idea di un attaccante che vive per il gol. Oltre ad essere bravo spalle alle porte, facendo salire la squadra con le sue sponde, in area ha qualcosa in più. Ha fame, ha voglia di fare gol e vive per quello. Averlo in allenamento? E' molto allenante, perché ti fa crescere anche in allenamento. Non puoi mai dare per scontato nessuna palla. Basta vedere quello che ha fatto sabato sera a Bergamo. Ha avuto una palla nel primo tempo, non si sa come ha fatto, ma ha fatto un eurogol davvero. Siamo fortunati ad averlo con noi".



CLASSIFICA E PRESSIONI - "Siamo in un momento di serenità, dobbiamo vivere partita per partita. Abbiamo dimostrato di meritare di essere lì. Dobbiamo cercare di arrivare al nostro obiettivo".



DESIDERIO PER IL 2019 - "Vorrei aiutare la squadra ed essere utile in questi ultimi tre mesi".