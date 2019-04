Mattiaha parlato a Lazio Style Channel prima del match tra Milan e Lazio: "E' una partita fondamentale per la corsa Champions ma il destino è nelle nostre mani: se dovessimo vincerle tutte saremo aritmeticamente nelle prime quattro posizioni. Sono sette finali tutte decisive. Ci siamo allenati bene, intensamente, per tutta la settimana. Era importante farlo con continuità. Dobbiamo rimettere in campo le cose provate tutto l'anno ed alla fine i risultati arriveranno".