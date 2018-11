Questa sera il difensore del Milan Mattiaha preso parte alla Festa dello Sport organizzata dall’Universita’ Luiss di Roma. Ecco le sue parole: "Domani tolgo il tutore, per me è una conquista. Ci vuole ancora qualche mese, non voglio dare i tempi perché devo guarire bene, sennò rischio ricadute. Farò di tutto per tornare bene e per tornare il prima possibile. Lazio? Ho sofferto, abbiamo fatto una gara di sacrificio ma ho visto una squadra unita. Prendere gol all'ultimo fa sempre male. Infortuni? Non si è visto, hanno fatto una prova gagliarda. L'Italia di Mancini? Ha svoltato, c'è un gioco ben impostato e spero di portarla dove merita. Pochi centrali? Io vorrei giocare, ma devo pensare a lavorare bene e tornare il prima possibile. Dovrei tornare a febbraio"