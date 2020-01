Il Milan studia il mercato, lavora per rinforzare e modificare principalmente il reparto d'attacco ma mantiene vivo l'interesse anche per un colpo in difesa. L'affare Todibo resta complicato per la volontà del giocatore, ma il club rossonero dovrà gioco-forza attrezzarsi per trovare un'alternativa. Sì perché nell'attuale rosa c'è un giocatore che non sta trovando spazio dopo i tanti infortuni, Mattia Caldara, che ha espresso la volontà di dire addio a gennaio.



VUOLE L'ATALANTA - C'è di più però perché come sottolineato ancora una volta dalla Gazzetta dello Sport, dopo i contatti dei giorni scorsi Caldara ha ribadito di volere il trasferimento all'Atalanta dove lo attende quel Gian Piero Gasperini che lo ha lanciato ai vertici del calcio italiano e che lo riprenderebbe di corsa dandogli anche la chance di giocare la Champions League a febbraio.



SCAMBIO DI PRESTITI - Il Milan al suo interno è diviso fra chi non vuole più puntare sul centrale classe '94 e chi invece crede ancora alla possibilità di una sua rinascita. L'opzione di una trattativa in prestito è, per questioni di bilancio, l'unica realmente percorribile e dai nerazzurri potrebbe arrivare sempre in prestito quel Simon Kjaer che non sta trovando spazio con Gasperini. Il Siviglia, proprietario del cartellino ha già dato il suo benestare anche se i club dovranno valutare se inserire e in che quantità, un eventuale diritto di riscatto. Tanto, se non tutto, passerà proprio da questa opzione. Col Milan che aspetta Todibo e valuta anche altre alternative.