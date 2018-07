Hakan Calhanogu, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan TV al termine del match vinto contro il Novara per 2-0, amichevole svolta al centro sportivo di Milanello: "Mi sento bene, ma sono stanco, non sono al massimo della forma ovviamente. Abbiamo lavorato duro questa settimana. Con Gattuso c'è una grande atmosfera e ci stiamo allenando bene e duramente in queste settimane. Non avevamo tante energie, ma la cosa importante era vincere. Milan in Europa League? Siamo molto felici. Posizione in campo? Conosco il ruolo di mezzala, perchè ci ho già giocato in Germania. La cosa importante è cosa il mister vuole da me a prescindere dal ruolo, non è un problema la posizione".