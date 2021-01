Il Milan rischia di perdere ancora pezzi. Dopo aver dovuto rinunciare a Rebic e Krunic contro la Juventus causa Covid, ora sotto i riflettori finisce Hakan Calhanoglu: il turco è in dubbio per la sfida di sabato contro il Torino.



LE CONDIZIONI - L'ex Bayer Leverkusen infatti ha rimediato una forte contusione alla caviglia nel corso della sfida con i bianconeri: oggi Hakan ha svolto lavoro defaticante in palestra come i compagni di squadra impiegati nel match di San Siro, ma resta da valutare nelle prossime ore. Brutta notizia per Pioli, che contro il Toro recupererà da squalifica Tonali ma rischia di dover rinunciare a un altro leader tecnico come Calhanoglu.