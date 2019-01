Il futuro di Calhanoglu è ancora tutto da scrivere. Hakan è da tempo nel mirino del Lipsia che è pronto a tutto pur di riportarlo in Bundesliga in questa finestra invernale di calciomercato. Secondo quanto appreso da calciomercato.com ci sarebbe già una bozza di accordo con il Milan per una cifra superiore ai 20 milioni di euro tra parte fissa e bonus.



HAKAN E' D'ACCORDO - La novità delle ultime ore è che lo stesso giocatore si stia convincendo sempre più della soluzione Lipsia. Prima però Calhanoglu ha intenzione di parlare con quello che è una sorta di padre calcistico, ovvero Rino Gattuso. Il tecnico rossonero lo ha rivitalizzato nel suo momento di grande difficoltà della scorsa stagione, difeso ad oltranza in questa. Calhanoglu deve molto a Gattuso e non vuole tradirlo, ecco perchè nei prossimi giorni avrà un confronto con lui per provare a motivare la sua scelta.



MURO GATTUSO - E' proprio Rino Gattuso l'ostacolo più grande per l'affare che stanno studiando i due club. “Fino a quando allenerò il Milan, Calhanoglu resterà qui” aveva detto alla vigilia della gara contro il Frosinone disputata lo scorso 26 dicembre. Resta da capire se Leonardo e Maldini riusciranno a fargli cambiare idea grazie a qualche rinforzo di qualità che potrebbero arrivare dal mercato specialmente se la Uefa dovesse allentare la morsa sul Milan che venerdì a Nyon incontrerà proprio il massimo organo del calcio europeo per discutere di questo ed altri temi.