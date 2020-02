Il centrocampista del Milan Hakan Calhanoglu ha pubblicato una storia su Instagram, in cui ha paragonato il braccio largo di Alex Sandro, su suo cross, in Juventus-Milan dell'anno scorso (rigore non concesso ai rossoneri) all'intervento di Calabria sanzionato con la massima punizione, commentando "no comment".



TERZO CASO - Non solo, l'anno prima la Juve vinse contro i rossoneri in campionato grazie a un rigore trasformato da Dybala al 90' per un fallo di mano fischiato a De Sciglio, allora difensore del Milan.