Hakan Calhanoglu, numero 10 del Milan, in gol questa sera contro il Parma, parla a Sky Sport al termine della gara: "E' un gran momento per tutti noi, dopo il lockdown siamo tornati bene, ci siamo allenati e preparati al meglio. Ci siamo preparati per vincere queste gare, mancano cinque partite, vogliamo chiudere con più punti possibili".