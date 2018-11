Dietro al ritorno anticipato di Hakan Calhanoglu dal ritiro della Turchia c’è il solito dolore al collo del piede sinistro. Il giocatore del Milan è rientrato precauzionalmente in Italia dopo i 90 minuti disputati in Nations League contro la Svezia con la fascia da capitano al braccio. Nessun problema nell’arco del match, ma il giorno dopo Calhanoglu ha accusato ancora fastidio al piede per il forte pestone subito nel derby contro l’Inter. Il problema lo tormenta ormai da diverse settimane e il Milan ha stilato un programma per provare a recuperarlo in vista della Lazio. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, si sottoporrà a terapie e monitoraggio quotidiano fino al match contro i biancocelesti. Lo staff medico rossonero spera di recuperarlo per tempo, ma saranno decisive le risposte del piede dopo le cure del caso.