Niente Bologna per Hakan Calhanoglu, che ieri è risultato negativo al coronavirus. Il trequartista turco, che ha ricevuto l'idoneità per riprendere l'attività fisica sempre ieri, non vuole comunque perdere tempo e questa mattina si è allenato a Milanello, per riprendere confidenza col campo e riprendersi il tempo perduto. Con i tanti impegni importanti dei rossoneri, il 10 vuole rientrare a disposizione di Stefano Pioli il prima possibile.