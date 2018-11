Hakan Calhanoglu, centrocampista del Milan, è stato intervistato da Sky Sport dopo la sfida al Dudelange: “Hanno giocato bene oggi, penso che nel primo tempo abbiamo fatto una buona partita, non era facile. Anche loro volevano giocare bene qui. Nel secondo tempo hanno segnato e per questo per noi era difficile, ci serviva il gol. Poi siamo riusciti a farlo, a giocare tutti insieme. Bisogna vincere così. Condizione personale? Sono molto contento, il mio piede sta bene e io sto bene. Ringrazio lo staff e la squadra perché hanno sempre creduto in me. Il gol è importante ma penso prima alla squadra, se arriva poi la rete va bene. Sono contento per il gol, per questo momento, e voglio continuare così. La stagione? Voglio continuare così, tutti aspettavano il mio gol ma per me è importante la squadra. Ora sto bene, la squadra e lo staff è sempre dalla mia parte”.