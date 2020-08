Hakan Calhanoglu, centrocampista del Milan, parla ai microfoni di Milan Tv alla ripresa degli allenamenti dei rossoneri: "Ieri abbiamo fatto un ottimo allenamento dopo tre settimane di stop. Siamo contenti di essere qui, vogliamo riprendere il cammino esattamente come abbiamo concluso l'ultima stagione. Io miglior giocatore del mese di luglio in Serie A? Il merito e' della squadra, abbiamo lavorato tutti insieme molto bene, ma posso giocare ancora meglio e voglio continuare a migliorare".



Intercettato per una breve dichiarazione, Gianluigi Donnarumma ha chiosato: "Siamo carichissimi e pronti a ripartire. Il primo allenamento e' andato molto bene".