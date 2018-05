Brutte notizie per il Milan in vista dell'inizio della prossima stagione. Il trequartista turco Hakan Calhanoglu era infatti diffidato alla vigilia dell'ultima sfida di campionato contro la Fiorentina e ha rimediato nel corso della gara un cartellino giallo che gli costerà una giornata di squalifica nella prossima gara ufficiale.



SQUALIFICA PESANTE - Una squalifica che rischia di rivelarsi più pesante del previsto perchè il regolamento della Lega Calcio prevede che la squalifica venga scontata nella prima partita ufficiale che il club disputerà nel corso della prossima stagione. In particolare i regolamenti specificano che le squalifiche ottenut in Serie A potranno essere scontate nella Supercoppa Italiana se questa è compresa fra le gare interessate.



SALTA LA JUVENTUS - ​Di fatto Calhanoglu potrebbe essere costretto a saltare la Supercoppa Italiana che il Milan dovrebbe disputare, salvo cambi di data e orario domenica 12 agosto contro la Juventus, proprio una settimana prima dell'inizio del campionato. Una tegola importante per Gennaro Gattuso che perde subito uno dei giocatori più in crescita della rosa rossonera.